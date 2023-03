Schopfheim Seniorenrat sieht sich ausgebootet

Unterschriftensammlung für Bürgerbegehren

Nun also soll ein Bürgerentscheid initiiert werden, um den Verkauf womöglich doch noch zu kippen. Aktuell laufen die Vorbereitungen, der Seniorenrat ist daran intensiv beteiligt, hieß es auf der Sitzung. In einem ersten Schritt geht es darum, ein Bürgerbegehren auf die Beine zu stellen – das dann in einem weiteren Schritt zum Bürgerentscheid führen kann. In dieser ersten Phase müssen sieben Prozent der Wahlberechtigten – in Schopfheim sind das 1200 Bürger – das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen. Am Samstag wird ein Stand auf dem Wochenmarkt eingerichtet, um Unterschriften zu sammeln. Ferner werden Listen in den Geschäften ausgelegt. „Für uns bedeutet die Hebelschule ein idealer Standort für einen Bürgertreff oder ein Kulturzentrum in der Altstadt“, erläuterte Seniorenrat-Sprecher Hannes Schneider zu den Beweggründen für das Engagement.

Bürgertreff im Kohlegässchen?

Schneider berichtete auch über die Entscheidung des Gemeinderats, eine „Konzeptvergabe“ für das Bauvorhaben Kohlegässchen aufzugleisen: Potenzielle Investoren müssen über die Vorgaben des Bebauungsplans hinaus bestimmte Auflagen der Stadt berücksichtigen. Konkret wünscht die Stadt für das zentral gelegene Grundstück die medizinische Versorgung als Schwerpunkt.