Eine 86-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag gegen 16.45 in der Hauptstraße angefahren worden. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hatte beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke die in diesem Moment hinter dem Fahrzeug vorbeilaufende Seniorin übersehen. Sie 86-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.