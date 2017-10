Schopfheim Slalomlauf mit dem Ball auf dem Schläger

Schopfheim. Mit ersten Tischtenniserfahrungen und einer Urkunde verließen 15 Kinder die Vicemooshalle. Sechs Stationen hatten sie durchlaufen, um das Tischtennis-Sportabzeichen zu absolvieren.

Der TTC Schopfheim/Fahrnau hatte Kinder ab fünf Jahren eingeladen, um in den Tischtennissport zu „schnuppern“. Ballgefühl, Schnelligkeit und Konzentration waren von den Kindern gefordert.

Während manche bereits am eigenen Tischtennistisch im Garten trainiert hatten, griffen andere zum ersten Mal zu Schläger und Ball. Dennoch meisterten alle elf Jungen und vier Mädchen die Übungen mit Bravour. Unter Anleitung der beiden Schnuppertrainerinnen Ulrike Hager und Evelyn Berger sowie vier Jugendspielern zeigten die Teilnehmer an verschiedensten Stationen ihr Können.

Beim Slalomlauf galt es, möglichst schnell zu sein – und trotzdem den Ball auf dem Schläger nicht zu verlieren. Bei der Tippübung dagegen war Konzentration gefragt. Dort sollte der Ball so oft wie möglich auf dem eigenen Schläger nach oben gespielt werden. Über 100 Mal gelang einer Nachwuchsspielerin dies. Die Effetübung dagegen verlangte den Kindern großes Ballgefühl ab: Ziel war es, den Ball so zu spielen, dass er nach dem Aufkommen zurückrollt. Selbst die schwierigsten Übungen gelangen den Kindern gut. So absolvierten die meisten das Sportabzeichen mit einem oder sogar zwei Sternen.

Der TTC Schopfheim / Fahrnau hofft nun, einige der Nachwuchstalente im Training wiederzusehen. Dieses findet immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Vicemooshalle statt. Interessierte Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sind dazu eingeladen.

Eine weitere Möglichkeit, in den Tischtennissport zu schnuppern, ergibt sich am Donnerstag, 16. November: Ab 17 Uhr finden in der Vicemooshalle die Mini-Meisterschaften statt. Dabei treten Kinder bis zwölf Jahre nach Geschlecht getrennt und jeweils in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Die Gewinner jeder Kategorie qualifizieren sich für den Bezirksentscheid. Wer dort siegt, darf beim Verbandsentscheid dabei sein. Die Sieger aller Verbandsentscheide treten dann im Juni 2018 beim Bundesfinale gegeneinander an.

Mitspielen dürfen alle Kinder, die 2005 oder später geboren sind und noch keine Spielberechtigung in einem Tischtennisverein besitzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kinder bereits Tischtenniserfahrung haben oder zum ersten Mal zum Schläger greifen.

Anmeldungen werden bis Dienstag, 14. November, um 18 Uhr per E-Mail an ttc-sf_jugend@web.de oder unter Tel. 0151 / 51939225 von Franziska Schwarz entgegengenommen.