Schopfheim: So bleiben Schüler nicht auf der Strecke

Neuer Standort

Vor rund einem Schuljahr ist das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ Lernen) zum neuen Standort des Neubaus vom Roggenbach-Campus umgezogen. Der Unterricht erfolgt nun in neuen, großzügigen Räumen. Das Untergeschoss, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss dient nun den 65 Schülern der Grund- und Hauptstufe zum Lernen, das zweite Obergeschoß gehört zur Friedrich-Ebert-Gesamtschule. Insgesamt 18 Personen lehren, darunter befinden sich jedoch zahlreiche Teilzeit-Deputate. Die Klassengröße sei zwischen acht und zwölf Kindern.

Peiszan sagte: „Wir haben hier einen riesigen Fortschritt mit dem neuen Unterrichtsgebäude gemacht und sind froh, dass die Stadt Schopfheim in so einen tollen Schulneubau investiert hat.“ Auch völlig neue Welten in Sachen Multi-Media konnten beschritten werden. „Es gibt nur noch eine Kreidetafel für die erste Klasse.“ Die weiteren Klassen werden am Multi-Media-Wagen per Beamer unterrichtet. Mit den Schülern können somit aktuelle Nachrichten oder Berichte angesehen werden. Auch die Lehrer werden entlastet und können so per Laptop - auch im Homeoffice - das Tafelbild vorbereiten. Ansonsten findet der Unterricht in hellen, freundlichen Unterrichtsräumen statt, die technisch auf dem neuesten Stand sind.