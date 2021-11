Schopfheim „So funktioniert das nicht“

Sein Vorschlag, so Hubert Dreschler, sei eine dritte Variante, die parallel zur B 317 verlaufe. Dort könne man den Wall verkleinern, der Radschnellweg 7 (RS 7) könnte bis nach Hausen ausgebaut werden. Denn um förderungswürdig zu sein, müsse ein Radschnellweg mindestens fünf Kilometer lang sein; in Schopfheim allein werde dies nicht erreicht. Zudem würde es sich nicht um einen echten Schnellweg handeln, wenn Autoverkehr mit im Spiel sei. „Da muss eine andere Lösung her“, und die IG Velo müsse mit einbezogen werden.

Alexandra Bühler, Radverkehrsbeauftragte des Landratsamts, und Verkehrsplanerin Bettina Siegismund, die die Projektleitung für den geplanten Radschnellweg im Wiesental inne haben, stellten das Projekt vor, durch das interkommunale Zentren verbunden werden sollen. Radschnellwege sollen den Umstieg der Pendler vom Auto aufs Rad fördern und dafür sorgen, dass Radler zügig und sicher von einer Kommune in die nächste kommen. Viele Wege entlang der Wiese kämen allerdings nicht in Frage, lediglich Teile, so die Projektleiterinnen, zum Beispiel weil Gewässerrandstreifen einzuhalten und der Radweg vier Meter breit sein müsse.

Dass ein Ingenieurbüro aus Hannover mit der Vorplanung der Streckenvarianten beauftragt wurde, rief bei den Stadträten Kopfschütteln hervor. Die Profis im Wiesental sei die IG Velo und nicht die Büros, sagte Gisela Schleith (Grüne). Das Projekt an sich sei „super“. Doch wer sich hier auskenne, seien die Leute, die hier radfahren und nicht die, die in Hannover sitzen. „Die Leute hier müssen mit einbezogen werden“, sagte Gisela Schleith. „Ich erwarte mehr Bürgerbeteiligung.“ Es dürfe nicht so kommen, dass die Fußgänger sagen, „Rad, schnell weg“, so Ernest Barnet (Grüne).

Elke Rupprecht (Grüne) zeigte sich ebenfalls nicht einverstanden mit dem Vorgehen. Ein Radschnellweg vorbei am Wochenmarkt sei nicht denkbar. Im übrigen sei sie auch nicht damit einverstanden, dass der Radschnellweg erst in neun Jahren realisiert werden solle.

Auch Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) war verärgert: „So geht das nicht, so funktioniert das nicht.“ Die Stadt plane eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, das gehe zwar langsam, aber stetig voran. Die durchs Zentrum führende Variante falle also weg, da brauche man keine Bürgerbeteiligung.

Es müssten Alternativen geprüft werden, zum Beispiel ein „normal ausgebauter, guter Radweg“. Es gelte, den Radverkehr zu steigern, aber nicht um jeden Preis.

Online-Bürgerbeteiligung am 8. Dezember

Auf die Frage von Fraktionskollege Kai Horschig, welchen Einfluss die Stadt auf die Trassenführung habe, hieß es, die Vorzugs­trasse werde im Gemeinderat vorgestellt. Doch was, wenn die Stadt diese Variante ablehnt?

Peter Ulrich (SPD) warf ein, man könne auch eine Straße zu einer Fahrradstraße umwidmen, für eine Trasse seien die Voraussetzungen nicht erfüllt.

Seitens des Landratsamts hieß es dazu, 80 Prozent des Radschnellwegs müssten den Qualitätsstandards entsprechen, dann werde das Projekt gefördert.

Karlheinz Markstahler (Freie Wähler) fragte, ob die Strecke entlang der B 317 geprüft worden sei. Der städtische Fachgruppenleiter Remko Brouwer sagte jedoch, dass diese Variante eher nicht in Frage komme, auch wegen der Bahnlinie, und weil es einen zu großen Umweg bedeute. Zu den Planungskosten hieß es, dass diese zu 75 Prozent vom Bund übernommen würden. Das Land zahle 12,5 Prozent, den Rest je zur Hälfte der Landkreis und die Kommune. Bei der Finanzierung des Projekts sei entscheidend, wer die Baulastträgerschaft übernehme. Wenn die Kommune dies mache, könne sie mitreden.

Die Projektleiterinnen verwiesen indes ausdrücklich auf die geplante „breite Bürgerbeteiligung“. Den Anstoß geben soll die „große Kick-off-Veranstaltung“ am Mittwoch, 8. Dezember, um 19 Uhr online. Schon am heutigen Mittwoch, 10. November, finde das Auftakttreffen des Projektbegleitkreises statt, bei dem sämtliche Anlieger und auch die IG Velo mit von der Partie seien. Es werde auch eine Website geben, hier könnten sich Bürger mit „Pins“ beteiligen.

Bürgermeister Harscher hielt eine Trassenführung durch die Innenstadt ebenfalls für ausgeschlossen. „Wir müssen aufpassen, dass die Trasse nicht durch die Innenstadt geht und offen sein für Wegfindungen.“ Denn wenn es nicht passe, würden Radler hier „kreuz und quer“ und dann in Maulburg auf den Radweg fahren. „Der Radschnellweg muss zu Schopfheim passen.“