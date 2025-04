Schopfheim: So steht es um die Kriminalität im Revier

Einen massiven Anstieg gab es zuletzt bei den Verstößen gegen das Aufenthalts-/Asylgesetz, von 50 in 2023 auf 110 in 2024. Zuletzt lag diese Zahl im Jahr 2016 so hoch beziehungsweise noch höher.

Diebstahl ganz vorn

Den größten Anteil an den Straftaten haben mit 498 Fällen (19 Prozent) die Diebstähle. In die Kategorie Körperverletzung fallen 455 Fälle (17 Prozent); hier gibt es mit plus 98 Fällen (28 Prozent) eine eklatante Zunahme. Die drittgrößte Einzelkategorie mit 331 Fällen (zwölf Prozent) ist der Betrug. Des weiteren gab es unter anderem 306 Sachbeschädigungen, 117 Rauschgiftdelikte und 84 Sexualdelikte. Ein Drittel (789 Fälle) ist als „Sonstiges“ zusammengefasst – von Beleidigungen (203) bis Unterschlagung.