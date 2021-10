Schopfheim „Sommer hatte auch viel Gutes“

Spannend seien auch die Tagesverläufe der Temperaturen. So sei es in der Regel nachts am wärmsten im Gewässer. Das Wasser wärme sich tagsüber auf und kühle dann erst in den Morgenstunden ab. Dieses Phänomen gelte überraschenderweise an manchen sehr heißen Sommertagen nicht, hier werde die Temperaturspitze am Nachmittag erreicht, und die Abkühlung beginne schon am Abend (vielleicht wegen eines Gewitters). Im Normalfall steige die Temperatur im Tagesverlauf um zwei Grad.

Gefährlich für die Fische seien die Tage, an denen das Gewässer nicht mehr abkühlt, so wie Anfang August 2020, als die Temperatur über mehrere Tage um die 20 Grad pendelte und es nachts nur noch eine Abkühlung um ein Grad gegeben habe.

Der Schlierbach sei aufgrund des Bewuchses mit Bäumen und Büschen stark verschattet, hier verhalte sich der Temperaturverlauf sicher etwas anders als in der Wiese, aber die bisherige Messung gebe sicherlich einen Anhaltspunkt. Man könne sagen, dass die Wassertemperatur für die heimischen Fische seit vergangenem Sommer besser war als vermutet.

„Für uns interessant ist natürlich auch die Temperaturentwicklung im räumlichen Verlauf der Wiese. Ebenso kann man erst wirkliche Schlüsse über mehrere Jahre ziehen“, so der ASV.

Parallel zu diesen Messungen hat der Landesfischereiverband Baden-Württemberg alle Angelvereine dazu aufgefordert, auch Gewässertemperaturen zu messen. Hierdurch könnte ein größeres Gesamtbild über ganz Baden-Württemberg entstehen.

Auf die Wiese bezogen wäre die Beobachtung der Entwicklung des Temperaturverlaufs vom Feldberg bis zum Rhein sicher aufschlussreich, um zu verstehen, wie gut es den heimischen Fischen geht, so Peter Engler vom ASV mit. Nun seien bereits drei neue Datenlogger bestellt, die wieder in der Wiese angebracht werden, diesmal wolle der Verein bessere Montagestandorte suchen.