Schopfheim Sommertage im Sengelenwäldchen

„Holzrock“ ist ein politisches Festival; sehr viel Wert wird darauf gelegt, dass jeder sich uneingeschränkt wohlfühlt. Diskriminierung und unerwünschte sexuelle Annäherungen haben auf dem Festival keinen Platz; es gibt ein „Awareness“-Zelt, in dem Leute aus dem Organisations-Team sitzen und bei Zwischenfällen einschreiten. Es gibt auch ein „Safe Space-Zelt“ für Personen, die Opfer einer unangenehmen Situation geworden sind, erzählt Sarah Winkler.

Beschwerden gibt es jedoch kaum. Eine Person musste darauf hingewiesen werden, berichtet die 20-jährige Lörracherin, dass sie im Wäldchen nicht rauchen dürfe - zu groß ist die Gefahr, dass es zu einem Brand kommt, was das Aus für das „Holzrock“-Festival im Wald bedeuten könnte.

80 Helfer kümmerten sich an den beiden Tagen um das Wohl der Besucher, anders sieht es aus bei der Organisation des Festivals, an der nur vier Personen beteiligt sind. Und so gab es in diesem Jahr einen Workshop, in dem darüber informiert wurde, dass es erwünscht ist, die Orga-Arbeit auf mehr als vier Schultern zu verteilen.

Erwähnenswert ist der Vortrag von Larissa Schober, die im Festivalzelt über die Ausprägungen von Antiziganismus informierte. Darunter versteht man die Angst, das Misstrauen oder den Hass gegen Roma. Es gibt zehn Millionen Roma in Europa - überall sind sie eine Minderheit. Zirka 60 Dialekte sind unter ihnen verbreitet. Roma sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. 1498 war der „Romahass“ so groß, berichtete Schober, dass der Reichstag in Freiburg entschied, sie für „vogelfrei“ zu erklären. Den größten Genozid erlebten Roma unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, wo eine halbe Million von ihnen ermordet wurden.