Schopfheim „Sonnenallee“ auf der Schulbühne

Micha ist der Liebling der Lehrerin, enttäuscht sie aber öfter. Neben der Schule gibt’s Einblicke in die Erwachsenenwelt und das Elternhaus. Das Bühnenbild ist geteilt in die offizielle Seite mit Volkspolizisten in (Leih-)Uniformen, die den Schießbefehl an der Grenze ausführen müssen, und in die private Seite, das Wohnzimmer der Familie mit altbackener Sofalandschaft. Hier empfängt man die Verwandtschaft aus dem Westen, die „Klassenfeinde“, die etwas Geschmuggeltes rüberbringen. Klar, dass Michael, genannt Micha (Johannes Siebold spielt diesen Schlaks sehr beweglich), auch mal Fluchtgedanken hegt. Aber eigentlich hat er nur Augen für Miriam, die Schulschönheit, und es soll sogar für beide ein Happy End geben. Freund Wuschel hat Glück. Als ein Vopo auf ihn schießt, trifft er die Stones-Platte, die zersplittert – aber die Kugel prallt von ihm ab. Noch mal gut gegangen.

Viel ist verboten – man nimmt’s mit Humor

Es ist die beste Zeit ihres Lebens, trotz asbestverseuchter 50-Quadratmeter-Wohnung. Es gibt den Schwarzmarkt, den Gemüseladen, „Dr. Sommer“, nur: An manchen Tagen, da stimmt die Welt nicht mehr. Viel ist verboten in dieser ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, aber man nimmt’s halt mit Humor und der kommt in diesem Stück stark vor. So wird der Konflikt und der Alltag der verschiedenen Altersgruppen etwas erträglicher.

Die Darsteller, darunter die wesentlichen Figuren wie Mutter Doris (Felicia Schindelin), die Gemüsehändlerin (Eva Schillinger) oder auch der Grenzoffizier, der das System repräsentiert (Johann Frey), und all die anderen sind cool darum bemüht, in diese Zeit einzutauchen. Die Inszenierung versucht auch, gegen die „innere Mauer“ anzukämpfen, die zum Teil bis heute nicht überwunden ist. Fazit: Eine gut gemachte Aufführung nicht nur über den Schulalltag und die Situation in der geteilten Stadt, sondern auch über das Erwachsenwerden im Schlagschatten der Mauer.