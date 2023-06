Schopfheim Sorge um die Nahversorgung

Bürgertreff Hebelschule

Der Seniorenrat engagiert sich für das Anliegen, in der Hebelschule Bürgertreff und Kulturzentrum einzurichten. Hannes Schneider – Sprecher des Stadtseniorenrats und Akteur der Bürgerinitiative in Personalunion – berichtete vom Sachstand für das Bürgerbegehren: Die Bürgerinitiative hat mit 1600 gesammelten Unterschriften das Quorum erfüllt (wir berichteten). Schneider sagte: „Wir hätten nie gedacht, dass im Endspurt noch so viele Stimmen für das Begehren zusammenkommen.“ Nunmehr wird dem Gemeinderat nach Prüfung der gültigen Stimmen in der Juli-Sitzung das Anliegen der Bürgerinitiative zur Abstimmung vorgelegt. Schneider sagte: „Dann wird entschieden, ob der Verkauf des Gebäudes gestoppt wird, oder ob ein Bürgerentscheid eingeleitet wird.“ Der Gemeinderat hat den Verkauf des Anwesens in der Torstraße 4 in den vergangenen Jahren – so lange läuft die Diskussion bereits – mehrfach beschlossen; zuletzt in diesem Frühjahr.

Grundsätzlich soll der Bürgertreff Hebelschule nach Vorstellung der BI wie des Seniorenrats für alle Bürger nutzbar sein. Wünschenswert seien niederschwellige Angebote wie Erzählcafé, Mittagstische oder ein Nähtreff. Potenzielle Interessengruppen wären beispielsweise Vereine, Gemeinderatsfraktionen oder Wohlfahrtsverbände.