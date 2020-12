Schopfheim Sorgen, weil die Zahlen nicht sinken

In Schopfheim liegt die Zahl der gemeldeten Infizierten bei 114, vor einer Woche waren es 98 (Zahlen beziehen sich auf die zweite Welle ab Oktober). Waren am Freitag vergangener Woche 398 Menschen in der Markgrafenstadt in Quarantäne, so sind es derzeit 413.

„Das macht uns Sorgen“, sagte Harscher – und kündigte Konsequenzen für die Öffnungszeiten des Rathauses an. „Zwischen den Jahren bleibt das Rathaus komplett geschlossen.“ Dies betrifft die Woche vom 28. bis 31. Dezember. Das Rathaus öffnet wieder am 4. Januar. Wer also noch etwas bei der Stadtverwaltung zu erledigen hat, sollte dies bis Weihnachten erledigen. Letzter Öffnungstag vor Weihnachten ist am Mittwoch, 23. Dezember. An diesem Tag hat das Stadtbüro bis am Abend geöffnet.