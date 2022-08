Schopfheim Souliger Sound und eine Spontanband

Das erinnerte besonders bei den eher ruhigen Blues-Songs an den „Fleetwood Mac“-Gitarristen der frühen Jahre, Peter Green, aber in den schnelleren, country-rockigen Songs an Chrisie Hynde von den „Pretenders“. Und die Stimme lag irgendwo zwischen Hynde, Aretha Franklin oder Oleta Adams. Deren Song „Get Here“ war einer der wenigen, nicht von ihr selbst geschriebenen Lieder an diesem auch vom Wetter her angenehmen Konzertabend.

Der große Rest waren Stücke aus eigener Feder, ein Glanzlicht im Programm war dabei „Sweet, sweet Baby“. Der Zugabe-Teil bestand aus zwei Cover-Versionen, die mit der stimmlichen Qualität der Irin für Gänsehaut-Feeling sorgten - in Bob Dylans „I shall be released“ und in „The Shape I’m in“ von Dylans Begleitcombo der 60er und 70er Jahre, „The Band“.

Etwas lauter und rockiger ging es nach kurzer Umbaupause beim Auftritt der US-Amerikanerin Vanessa Collier zu. Sie überzeugte mit einem Mix aus Funk, Soul, Rock und Blues, ihrer kraftvollen, souligen Stimme wie auch dem Klang ihres Saxophons. Die seit einem Jahrzehnt in der Blues-Rock-Szene aktive Power-Frau war als Multi-Instrumentalistin angekündigt, fokussierte sich aber aufs Saxophon - mit einigen kleineren Ausflügen an der Gitarre. Den Blues-Gitarren-Part überließ sie ihrem genialen Leadgitarristen Christopher Willow; unterstützt wurde die leidenschaftliche Performance vom Rest der Band, dem Keyboarder, Bassisten und Drummer; dazu geistreiches Songwriting, das sie manchmal in den Intros erläuterte, meist aber für sich selbst sprechen ließ.

Ganz nah beim Publikum

Die ähnlich wie Grainne Duffy vielfach ausgezeichnete Vanessa Collier spielte im Schopfheimer Stadtpark fast ausschließlich Eigenkompositionen, etwa „Love me like a man“, „Beautiful“ oder „Take a chance on me“. Ihre stimmlichen Qualitäten zeigte sie auch in „I can’t stand the rain“, in bester Tina Turner-Manier und entsprechender Blues-Stimme.

Beide Künstlerinnen waren in der Markgrafenstadt ganz nah beim Publikum. Die Irin Grainne Duffy holte eine mittanzende, bei einem Percussion-Teil mitmusizierende, junge Frau als Spontan-Bandmitglied auf die Bühne, und die US-Amerikanerin Vanessa Collier marschierte saxophonspielend durchs Publikum.