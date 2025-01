Schopfheim: Sozialwerk wehrt sich gegen Vorwürfe

Guter Service, stolzer Preis

Ob mit oder ohne Erhöhung: Ein stolzer Preis, auch für hiesige Verhältnisse. Indes: Den Bewohnern des Hauses direkt am Bahnhof wird sogenanntes „Service-Wohnen“ angeboten: eigenständiges Wohnen, jedoch mit der Möglichkeit, bei Bedarf – und gegen Bezahlung – unkompliziert die Pflege des im selben Haus beheimateten Pflegediensts Curare in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit also, den Lebensabend bis zuletzt in den eigenen vier barrierefreien Wänden und vertrauter Nachbarschaft zuzubringen.

Vorwurf der Mietwucherei

In Reaktion auf die Erhöhung hatten sich Betroffene an die Öffentlichkeit gewandt und den Vorwurf der „Mietwucherei“ erhoben. Je nach Wohnungsgröße steige die Miete um 200 Euro, so eine Beispielrechnung.