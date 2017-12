Schopfheim Später Sprung ins „Abenteuer“

Risiko ist die Sache von Hans-Jörg Klein an sich eher nicht. Als Volljurist wägt er Pro und Kontra sorgfältig ab, bevor er entscheidet. Trotzdem stürzt sich der 58-Jährige Notar jetzt noch einmal in ein „Abenteuer“: Er macht sich selbstständig.

Schopfheim . Zum Jahreswechsel scheidet Klein, seit 22 Jahren beamteter Notar, aus dem Staatsdienst aus und eröffnet in der Hauptstraße 26 (Villringer) eine eigene Kanzlei.

Nicht ganz freiwillig, wohlgemerkt. Denn am 31. Dezember endet eine Ära – die der badischen Amtsnotare. Außer im württembergischen Landeteil gibt es solche Notare im übrigen Deutschland und in Europa längst nicht mehr. Insofern passt das Land Baden-Württemberg sein Notariatswesen an die gängige Praxis an.

Dass sich die beamteten Notare hierzulande so lange halten konnten, ist zum einen historisch begründet: Die Tradition reicht bis zu den Zeiten des Großherzogs im Jahr 1806 zurück. Und zum zweiten waren die Notariate für das Land über die Jahrhunderte hinweg zumindest „kein Zuschussgeschäft“, wie Hans-Jörg Klein augenzwinkernd anfügt.

Für ihn selbst ist die Zäsur allerdings ein Sprung ins kalte Wasser. Er persönlich hätte sich das „lieber in jüngeren Jahren angetan“, um es etwas gelassener angehen zu können. In seinem Alter sei der Schritt in die Selbstständigkeit jedenfalls ein „Grenzfall“, so Klein, der sonst nur noch von einem etwa gleichaltrigen Kollegen weiß, der sich das ebenfalls traut. Die ehedem beamteten Notare behalten zwar ihre Pensionsansprüche, müssen aber auf die staatliche Beihilfe zur privaten Krankenversicherung für den Rest ihres Lebens verzichten.

Aber Hans-Jörg Klein „will nicht klagen“. Er hätte ja auch im Staatsdienst bleiben können, dann allerdings nicht mehr als Notar, sondern als Staatsanwalt oder Richter. „Das war ich aber beides schon“, so der Volljurist.

Notar wurde er denn auch nicht „des Geldes wegen“, sondern weil es ein „befriedigender Beruf“ ist. Ein Notar übe in erster Linie eine „beratende Tätigkeit“ aus, könne Menschen in komplexen Rechtsfragen helfen. „Da gibt es viele sehr angenehme Begegnungen“, so Klein. Als Richter oder Staatsanwalt hingegen müsse man den Menschen „auf die Zehen treten“.

Der bisher staatliche Notar Hans-Jörg Klein waltet ab Januar 2018 als „öffentlicher Notar“ seines Amtes. Im Bezirk des Landgerichts Waldshut-Tiengen ist er damit einer von künftig noch vieren (zwei in Waldshut-Tiengen, einer in Bad Säckingen). Klein ist dann auch für das obere Wiesental zuständig, weil das Notariat in Schönau zum Jahreswechsel ebenfalls geschlossen wird.

Auf die ausgeschriebene Stelle musste Klein sich bewerben – und bekam den Zuschlag aus Stuttgart. Er erfüllt auch künftig die gleichen Aufgaben wie bisher – lediglich das Nachlassgericht entfällt und ist künftig beim Amtsgericht in Bad Säckingen angesiedelt. „In Todesfällen sind die Notare nicht mehr für die Beratung zuständig, wir stellen nur noch Erbscheine aus“, so Klein.

Mit Blick auf das größere Zuständigkeitsgebiet will der Notar künftig einmal im Monat in Todtnau einen Sprechtag abhalten, an denen er nicht nur Beratung anbietet, sondern auch Beurkundungen vornimmt. Dass musste er sich vom Justizministerium sogar genehmigen lassen.

Für alle, die den Notar in Anspruch nehmen, ändert sich – außer längeren Wegen vielleicht – ansonsten grundsätzlich nichts im Vergleich zu früher. „Die Gebühren sind die gleichen wie bisher“, betont Klein.

Für ihn selbst bricht am 1. Januar indes eine neue Zeitrechnung an, auf die er sich, wie es seine Art ist, seit Monaten akribisch vorbereitet hat. Er investierte eine stattliche Summe in seine neue, rund 200 Quadratmeter große Praxis sowie in die EDV und stellte vier Mitarbeiterinnen ein. Dieser Tage erwartet er zudem eine Lieferung mit 10 000 Blatt Papier.

Denn die Arbeit wird ihm nicht ausgehen, im Gegenteil. „Es wird eher noch mehr“, schätzt Klein mit Blick auf die Hochkonjunktur im Immobiliensektor. Schon bisher hat er an seinem Dienstsitz im Amtsgerichtsgebäude jährlich rund 900 „echte Urkunden“ (Verträge, Testamente, Vollmachte) ausgestellt. Für die ersten zwei Monate als öffentlicher Notar ist sein Terminkalender denn auch „sehr gut gefüllt.“

Weitere Informationen: Notar Klein: Tel. 07622/673719-9