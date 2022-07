Schopfheim „Sparen in allen Bereichen“

„Wir fordern die Stadtverwaltung auf, alle Bereiche, in denen es gesetzliche Spielräume gibt, auf kurzfristig zu erzielende Energiesparmaßnahmen mit einem verhältnismäßig geringen Eingriff in andere Interessen der Bürgerschaft zu überprüfen und unverzüglich umzusetzen“, formuliert die Fraktion in ihrem Antrag. Als Beispiele nennt die CDU die Straßenbeleuchtung und schlägt späteres An- und früheres Abschalten vor – morgens und abends je um eine halbe Stunde –, oder den vorübergehenden Verzicht auf das Anstrahlen öffentlicher Gebäude zu Werbezwecken oder aus ästhetischen Gründe. Weiteres Potenzial sieht die Fraktion im Bereich Verkehrsführung /Mobilität, in der geringeren Kühlung von Räumen durch Klimaanlagen und nicht zuletzt im Bereich Gremienarbeit (Papierverbrauch, digitale Sitzungen). Auch der Einbau von Bewegungsmeldern anstelle von Lichtschaltern solle als dauerhafte positive Veränderung in Erwägung gezogen werden.