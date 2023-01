Schopfheim Sparen und neue Sponsoren finden

Bei der Jahreshauptversammlung wiesen Scheiblich und Kassiererin Gaby Eckenstein darauf hin, dass das Jahr 2021 finanziell „nahezu nahtlos“ an das Jahr zuvor angeschlossen habe. Einnahmen von 4000 Euro standen Ausgaben von 5150 Euro gegenüber. Im Jahr danach, also 2022, stiegen die Ausgaben zwar wieder auf knapp 10 000 Euro, aber die Einnahmen hinkten mit 8000 Euro stark hinterher. Man sei weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Schließlich konnte der Förderverein „in einem normalen Jahr Einnahmen und Ausgaben in der Größenordnung von rund 10 000 bis etwa 12 000 Euro“ verbuchen.

Mit Beginn der Pandemie sei eine Entwicklung beschleunigt worden, „die bereits in den Jahren zuvor zu erahnen war.“ Die Halbierung des Budgets führten Schriftführer, Vorsitzende Rita Sprich und Kassiererin unter anderem auf den Rückgang des Jugendbegleiterprogramms zurück, das der Förderverein treuhänderisch verwaltet. Außerdem seien keine Spenden eingegangen. Und auch der sonst so lukrative Kuchenverkauf fand nicht statt. Erst 2022 habe sich „eine Rückkehr in die neue Normalität“ abgezeichnet.