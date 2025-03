Schopfheim: Sparkasse schließt Filiale

Die Räumlichkeiten in Fahrnau gehören der Sparkasse – und werden von ihr auch weiterhin genutzt: „Das umfassende SB-Angebot steht in Fahrnau weiter zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung weiter: Heißt: Ein- und Auszahlungen, Überweisungen oder das Drucken von Kontoauszügen sind weiter möglich.

Rückzug aus der Fläche

Mit der Schließung der Filiale in Fahrnau zieht sich die Sparkasse weiter aus der Fläche zurück. Anfang 2022 hatte die Sparkasse ihre Filiale in Hausen geschlossen, ebenfalls unter Verweis auf die Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten. Ein gutes Jahr später dann wurde auch der Geldautomat in Hausen stillgelegt. Als Grund nannte Vorstandsvorsitzender Ückert damals Sicherheitsbedenken – im Blick dabei vor allem eine Reihe von Automatensprengungen, die in der näheren Umgebung wie deutschlandweit für Aufsehen sorgten. Auch die Automaten in Schopfheim-Langenau und Zell-Atzenbach wurden damals geschlossen.

Übrige Standorte bleiben

Eine solche Stilllegung des Bankautomaten indes steht in Fahrnau nicht zu befürchten, versichert Ückert gegenüber unserer Zeitung – ebenso wenig wie die etwaige Schließung weiterer Standorte der Sparkasse Wiesental: „Stand jetzt ist überhaupt nichts Weiteres geplant“, so Ückert. Da bedeutet: Die beiden Hauptstellen in Schopfheim und Zell bleiben ebenso erhalten wie die Filialen in Maulburg, Schönau, Todtnau und dem Kleinen Wiesental. Ausschlaggebender Faktor sei dabei auch die Entfernungen, welche die Kunden zurücklegen müssen, erläutert der Sparkassen-Chef: Die Schließung der Geschäftsstelle in Tegernau wäre in dieser Hinsicht deutlich schwerwiegender als diejenige der Fahrnauer Filiale.