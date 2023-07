Schopfheim Spaziergang durch die Orgelkunst

In der Stadtkirche gab es dann großen, vollen Raumklang, tiefenscharf und präzise ortbar an der Schuke-Orgel und wunderbar romantische Klänge voller Schönheit an der Emporenorgel. Die war mit ihrer Flötenstimme wie zugeschnitten für Händels Largo aus „Xerxes“ und eignete sich ebenso für den Rausschmeißer, den „Grand Choeur“ von Théodore Salomé.

Prachvoller, epischer Klang

Auch die großartigen, gravitätischen Choralvorspiele von Bach gewannen unter Christoph Bogon großes Format, klangen prachtvoll und episch, und waren, wie alles andere auch, überzeugend in Tempo, Spielweise und Registrierung.

Zwei Entdeckungen gab es in diesem Block noch: Andrea Basili, der ein italienisches Wohltemperiertes Klavier in allen Tonarten verfasste, und eine neue eigene Komposition Bogons: das Stück „Abend“, vor zwei Wochen bei der Lörracher Orgelnacht uraufgeführt, das auch auf dem Schopfheimer Instrument seine harmonisch-changierenden Stimmungen entfaltete.

Die Zugabe aller drei Organisten mit Bogon an der Truhenorgel, Lämmlin an der Voit- und Mölder an der Schuke-Orgel, war eine Reminiszenz an den Beginn vor 15 Jahren, wo man ebenfalls mit der Bachschen Toccata die erste Orgelnacht beendete. Mit spannendem Manualwechsel, der auf die drei Instrumente verlegt wurde, lösten die Interpreten das neue Motto des Sommerfestivals der Kirchenmusik ein: Klang und Raum.