Schopfheim Spektakel war „tutto bellissimo“

Von Ines Bode

Ein typisch italienischer Showabend war in der Stadthalle zu erleben: Stars und Sternchen sorgten für Stürme der Begeisterung – den Hauptact bildeten der Sizilianer Massimo Ferrari und Tony Esposito aus Neapel.

Schopfheim. Schade, dachte manch müder Besucher, der sich nach Mitternacht verdrückte, jedoch lange nicht alles mitbekam von der italienischen Nacht. Diese stand ganz im Zeichen von Dolce Vita. Für den hiesigen Konzertgänger indes war alles ein bisschen anders als gewöhnlich. Die letzten Gäste kamen gegen Neun, die letzten Musiker auch – 75 Minuten nach Saalöffnung konnte das Spektakel beginnen. Bis dahin vertrieb sich das überwiegend italienische Publikum die Zeit mit Geplauder und Auswertung von Handyfotos des jüngsten Familientreffens. Im Lauf der Show wurde geknipst und gefilmt, was die Apparate hergaben, Publikum ging, Publikum kam, Personen huschten über die Bühne, und mehrfach schien es, als sei der Auftritt vorbei – dabei war man nur beim Bravo-Bravo zwischendurch.

Für Giacomo, einen Gast aus Fahrnau, schien das Ganze „etwas laut“. Ansonsten war alles „tutto bellissimo“ (alles gut). Andiamo! Los ging das Programm mit wahren Salven von „applauso“. Zu solchem rief Moderatorin Daniela auf („Tutti-tutti“), um Listen voller Namen vorzulesen, die der Sponsoren nämlich. Es erschien der anwesende Personenkreis, ums „Diploma“ für den Einsatz zu erhalten.

Als Krönung trat der erste Künstler in Erscheinung. Lautstark gefeiert wurde Massimo Ferrari, speziell für 20-jährige Bühnenarbeit, sprich „Goldenen Tonträger“. Mächtig krachen ließ es der ebenso charismatische wie exzellente Sänger plus gitarrenlastiger Begleitband. „YouTube“-Videos (millionenfach geklickt) liefen im Hintergrund, ein ums andere Mal bevölkerte eine rund 30-köpfige Bambini-Riege das Geschehen.

Die Tänzer-Schar bildete einen gewichtigen Teil, ihrerseits enorm gefeiert und organisatorisch dem in der Schweiz lebenden Ferrari zuzuordnen.

Einen Höhepunkt bildete der wahrlich energiegeladene Auftritt, bei dem der Nachwuchs ausgelassen tobte - kurz vor 24 Uhr („normale“). Was folgte, war erneut Erholung für alle, sprich Päuschen, dann sollte „Er“ kommen: Tony Esposito, begnadeter Percussionist, der einst in die Welt hinaus zog, um mit großen Namen wie Drummer-Gott Billy Cobham zu arbeiten. In der Stadthalle verdeutlichte Esposito, dass sich das Warten lohnte.

In immer neuer Version erklang sein 80er-Hit „Kalimba de luna“, mal in russischer, mal in mexikanischer Begleitung. Diesmal an der Seite des agilen 67-jährigen ein echtes Stimmwunder namens Georgia, rassige Italo-Brasilianerin, sowie ein begabter singender Keyboarder.

Das Trio brillierte zu vorgerückter Stunde mit einer Glanzleistung voll melodischem Nuancenreichtum. Meisterlich-kraftvoller Gesang paarte sich mit reizvollen fremden Klängen – frisch und munter dargebracht. Wirklich schade, dass mancher davon nichts mitbekam. Leer blieben die Sitze von Sindaco Nitz und Signore Hirschner, selbstredend vorn platziert - sympathisch italienisch eben.