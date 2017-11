Schopfheim Spende für Dikome-Verein

Eine Spende in Höhe von 400 Euro überreichte die Grundschule Fahrnau an den Dikome-Verein. Das Geld stammt aus dem Erlös eines Kuchenverkaufs. Unser Bild zeigt Rektorin Claudia Ströble mit einigen Schülern sowie Paul Renz und Viktor Reis bei der Scheckübergabe. Aufgrund einer technischen Panne war in unserer gestrigen Ausgabe zum Bericht über die Spendenübergabe ein falsches Foto abgedruckt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. Foto: Jennifer Fetscher