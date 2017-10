Schopfheim Spielen, weil es Spaß macht

Von Riccardo Raps

Das Alte Wasserwerk in Lörrach wurde am Freitag zum Treffpunkt für Tanzfans und Anhänger der Skateboardfahrer-Szene. Dort spielte mit der Punkband „Dub Pistols“ eine Gruppe auf, die in den vergangenen gut 20 Jahren zahlreiche Erfolge feierte.

Bereits das Intro des Stücks „Cyclone“ sorgte für Gänsehaut bei den Besuchern. Die „Dub Pistols“ aus West-London wirbeln das Alte Wasserwerk in Lörrach für einen Abend richtig durcheinander. Einen Namen hat sich die sechsköpfige Band um Barry Ashworth schon durch unzählige Aufträge von Größen wie Bush, Korn oder Moby gemacht.

Barry legte im Jahr 1996 den Grundstein für die Band, die mit der Maxime antrat, bloß nicht gewöhnlich zu sein. Jeder der Tracks und Remixe hat seinen eigenen Stil, so dass für jeden etwas dabei ist. Dabei bedienen sich die sechs junggebliebenen Briten aus dem Reggea, Dance, Electro, Hip-Hop – gar nicht mal, um dem Anspruch, ungewöhnlich zu sein, gerecht zu werden, sondern einfach, weil es Spaß macht. „The Dub Pistols“ spielen mit so viel Hingabe, dass auch der letzte Bewegungsmuffel nicht anders kann, als seinen Drink abzustellen und mitzuwippen. Bei vielen Stücken will niemand auf der Tanzfläche fehlen. Die typische Mischung von Big-Band Trompeten und Scratch-Elementen, den die Band zelebriert, wurde unter anderem bereits als musikalische Untermalung für einen Konsolen-Spieleklassiker für Skateboardfahrer verwendet. „Es hat super gepasst und wir freuen uns sehr, dass die Dub Pistols auf ihrer Tournee auch bei uns reingekommen sind“, erklärt Sam Klink grinsend. Er ist zuständig für das Kulturangebot des Sozialen Arbeitskreises (SAK) und an diesem Abend selbst immer wieder hinter der Theke anzutreffen wegen des starken Zulaufs.

Im Vorfeld haben die Freiburger „Nutty Boys“ ordentlich gerockt. Das Publikum muss nicht zum Tanzen aufgefordert werden, dafür sorgt der Sound des halben Dutzend mit seinem Off-Beat und Reggea schon ganz alleine. Mit „Eine Nacht in Tunesien“ zeigten sie: Musik ist dann am Besten, wenn sich Grenzen auflösen.