Schopfheim Spielerischer Kampf um die Nähe zum Schweinchen

Langsam wurden die Kinder an die Feinheiten des Boule-Spiels herangeführt. Dann ging es an den Wettbewerb. Gespielt wird Boule oder Pétanque entweder als Einzelwettbewerb, dem so genannten „Tête-à-Tête“ (Kopf-an-Kopf), in Zweierteams (Doublette) oder im Spiel Drei gegen Drei (Triplette). So wurden die Kinder in altersmäßig passende Mannschaften eingeteilt, und los ging das Boule-Spiel. Die eine Mannschaft warf die Zielkugel, das rote Schweinchen, aus, versuchte dann mit der Kugel des ersten Spielers dieser möglichst nahe zu kommen. Es folgten dann abwechselnd die weiteren Spieler der Teams, und bald war eine konzentriert zu Werke gehende und bestens gelaunte Truppe auf den verschiedenen Spielfeldern zugange. Dass es beim Nachmittag „Ruhige Kugel schieben“ nicht nur ruhig zuging, war übrigens kein Problem.Wie Edelgard Laukart abschließend sagte, habe man deutlich machen können, dass Boule ein Sport sei, bei dem es um Konzentration, Koordination und Ballgefühl geht.