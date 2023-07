Schopfheim Spielerisches Lernen in den Ferien

Zwei Veranstaltungen

Angeboten werden zwei Veranstaltungswochen am Löwenzahnstadion in Langenau unter verschiedenen Mottos; jeweils 30 Kinder finden Platz. Die reguläre Betreuung findet von 10 bis 16 Uhr mit Mittagessen statt. Zudem kann eine Frühbetreuung ab 8 Uhr hinzugebucht werden (Aufschlag 10 Euro).

Die erste Woche (14. bis 18. August) hat den Titel „Checkpoint“. „Wir machen Experimente, spannende Rätsel und untersuchen Alltägliches und weniger Alltägliches“, heißt es in der Veranstaltungsinformation des SAK. Rimkus erläutert, dass man sich mit dem Forschungsthema Wasser auseinandersetzen möchte. Auf „niederschwellige Art“ soll altersgerecht Wissen vermitteln werden. Die Kinder sollen dabei spielerisch lernen – und nicht etwa ein „Physiktrauma“ zurückbehalten, so die Mitarbeiterin des Kinderbüros augenzwinkernd. Zwischen Phasen, in denen Konzentration gefordert ist, soll es immer wieder Freispielpausen für die Kinder geben. So auch in der zweiten Woche (21. bis 25. August) des Programms unter dem Motto „Filmfieber“. Rimkus erklärt, dass die Kinder in einer Mischung aus kreativen und sportlichen Aktivitäten an das Thema Fotografie herangeführt werden sollen. Der SAK stellt alle benötigten Materialien zur Verfügung, die Teilnehmer können aber auch eigene Kameras mitbringen.

Spezieller Spielebus

Für die Betreuung der Kinder sind stets vier Sozialpädagogen aber auch Studierende oder Ehrenamtliche vor Ort. Zudem habe man den speziellen Bus für das Ferienprogramm mit dabei: Zum einen können damit alle Materialien transportiert werden; zum anderen ist der Spielebus aber auch mit einer Markise ausgestattet, die im Fall der Fälle Schatten spendet oder vor Regen schützt. Und wenn die Wetterbedingungen Aktivitäten draußen gänzlich verhindern, könne man noch immer in die Langenauer Halle ausweichen, erläutert Natalie Rimkus.