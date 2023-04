Schopfheim Sportareal soll attraktiver werden

Das Fassungsvermögen von beinahe 5000 Kubikmetern würde ohne weitere Wasserzufuhr für rund zehn Stunden ausreichen, ergänzte Planer Günter Sutter. Ein Förderantrag sei gestellt, der Bauantrag wurde genehmigt. Der Denkmalschutz habe eine Stellungnahme abgegeben und das Ausschreibungsverfahren für Erd- und Rohbauarbeiten sei durchgeführt worden. Bei den Aushubarbeiten wird zwar eine Zwischenlagerung eingerichtet, jedoch werde das komplette Material wieder eingebaut. Auch mit dem Naturschutz seien Einigungen getroffen worden: Eidechsen etwa würden zunächst vergrämt, anschließend werde für sie wieder ein Platz geschaffen.

Karle meinte: „Schlussendlich sieht man außer einer zweibündigen Türe und rund vier Metern Wandfläche nichts mehr.“ Zudem wird ein Hydrant am Hochbehälter installiert.

Ehrung einer Blutspenderin

Ortsvorsteher Hodapp hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Ehrennadel in Gold mit Goldenem Lorbeerkranz an Blutspenderin Erika Beyer für 25 mal Blutspenden zu verleihen – als Zeichen hoher Anerkennung und besonderen Dankes. Der Text der Urkunde, unterzeichnet vom Präsident des DRK-Landesverbandes, lautet: „Mit der in selbstloser Weise stets bewiesenen Opferbereitschaft konnte vielen leidenden Menschen geholfen werden.“

Sportplatz-Pläne

Der Wiechser Sportplatz soll saniert und neu gestaltet werden. TV-Vorsitzender Ralf Reinbold und Kassierer Helmut Ressel stellten die Pläne vor. Die 75 Meter lange Bahn mit Weitsprunggrube etwa soll neue Stellkanten bekommen und der Sand soll erneuert werden.

Neu gebaut werden soll auf dem Areal ein Basketball- und ein Beachvolleyballfeld sowie ein kleiner Bolzplatz mit Handballtoren. Die Kosten werden auf rund 40 000 Euro geschätzt. Förderfähig sei jedoch lediglich das Beachvolleyballfeld. Hodapp sicherte den Planungen vorerst die volle ideelle Unterstützung des Ortschaftsrates zu.

Radwegenetz

Die Pläne für den neuen Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Nordschwaben und Wiechs sollen in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats am 24. Mai vorgestellt werden.