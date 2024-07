Schopfheim: Sportgrößen und Stars auf dem Kieker

In den Umkleidepausen spielt Knop Videofilme ein, die ihn neben Prominenten zeigen. Da steht er dann neben Olaf von den Flippers oder Semino Rossi, sieht so aus wie diese und gibt sich als ihr Bruder aus – das ist sehr unterhaltsam. Er schlüpft in die Rolle von Carmen Nebel ebenso wie in die von Howard Carpendale. Und wenn er dann deren größte Hits umtextet und live in seiner ganz eigenen Version zum Besten gibt – „Hello again“ von Carpendale zum Beispiel oder „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers – erntet er dafür reichlich Beifall.

Der Song zum EM-Handspiel

Auch das vermeintliche Handspiel von Marc Cucurella im Spiel Deutschland gegen Spanien hat er schon in seinem „Curcurella-Song“ – „Lange Mähne, kleiner Mann“ – verarbeitet, räumt damit auf Youtube Hunderttausende Klicks und in der FV-Arena begeisterten Applaus ab. Am Ende schlüpft Knop dann in die Rolle, die ihn bekannt gemacht hat: Er wird zu „Supa Richie“, der durch seinen Ethnolekt („Supa Richie kommt zu dir gefliegt“) für Lacher sorgt – und ein bestens gelauntes Publikum zurücklässt.

Auf dem Gelände des FV Fahrnau geht es bis Samstag, 27. Juli, sportlich rund. Details unter http://fv-fahrnau.de/2024/04/12/fvf-sportwoche/