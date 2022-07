Anzeige Sportwoche des FV Fahrnau

Am Samstagabend findet das FVF-Grümpelturnier statt, das um 18 Uhr beginnt und unter Flutlicht etwa bis Mitternacht dauert. Zehn Teams haben sich angemeldet, wie FVF-Vorsitzender und Sportwochen-Organisator Marc Leimgruber sagt.

Zum Abschluss der Sportwoche findet am Sonntag, 31. Juli, um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter Leitung von Pfarrerin Ulrike Krumm statt. Musikalisch wird dieser vom Nachbarn des FVF in der Grienmatt, dem Musikverein Fahrnau, begleitet. Die Kapelle spielt anschließend an den Gottesdienst ein Frühschoppenkonzert.

Um 13 Uhr empfängt die erste Mannschaft des FVF den FC Kandern zum Freundschaftsspiel.

Für Bewirtung ist die ganze Woche über gesorgt.

Mit der Sportwoche stellt sich ein Fußballverein vor, der in der Grienmatt eine schmucke Anlage mit Rasen- und Kunstrasenplatz hat; im Vorjahr fertiggestellt wurde der neue Umkleidetrakt. Schwerpunkt im FVF ist die Nachwuchsarbeit, wie Leimgruber betont. Von den 350 Mitgliedern des Vereins sind 200 Kinder und Jugendliche. Diese spielen in sechs Teams der Altersklassen G- bis D-Jugend sowie in drei Teams in A-,B-und C-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Schopfheim.

Ort: Sportanlage in der Grienmatt, Schopfheim-Fahrnau

Programm: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr Fußball;

Freitag ab 19 Uhr Fußball, ab 21 Uhr Konzert „Brass Buebe“;

Samstag ab 10 Uhr Fußball, ab 18 Uhr Grümpelturnier;

Sonntag ab 11 Uhr Festgottesdienst, Frühschoppen und Fußball