Schopfheim „Sprachrohr“ für die jungen Leute

Rodrigue Asseng wünscht sich, „viele weitere Orte, an denen sich junge Leute treffen können und an denen Sport möglich ist.“ Sein Bruder Rudy Mindja will sich für mehr Toleranz einsetzen.

Brajan Ramaju spricht auch in Namen seiner Freunde, wenn er einen Basketballplatz und mehr Plätze zum Sitzen und Ausruhen fordert.

Lena Ruhnau stimmt ihm zu. Ihr ist ein solcher Platz insbesondere für die Mittagspause wichtig. Er müsse aber überdacht sein.

Justin Mettner möchte die Stadt für Jugendliche wieder interessanter gestalten. Leo Wasmer wünscht sich vor allem mehr Freizeitangebote und attraktivere Orte für Jugendliche.

Matthes Schubnell reagiert auf das geringe Interesse an einer Kandidatur für das Jupa und hat sich entschlossen, dem durch eine eigene Kandidatur entgegenzuwirken. Das Jupa müsse gepflegt und als „Sprachrohr für eine so große Gruppe in Schopfheim“ erhalten werden.

Neben den Genannten kandidieren Abd el Rahman, Alessandro Henrich, Dilara Erdem, Ellen Siebold, Mohamed-Ali Ajami, Simon Kupferschmidt und Tizia Graf für einen Sitz in der Jugendvertretung der Markgrafenstadt. Die angehende Frisörin Tabea Renk ist die einzige, die bereits im Jupa war und nun noch einmal kandidiert.

Das Altersspektrum der Jungen und Mädchen reicht von 14 bis 19 Jahren. Jugendreferentin Katja Böhler machte darauf aufmerksam, dass jeder Wahlberechtigte zwölf Stimmen vergeben könne. Sie lud die Jungen und Mädchen zur Wahlparty am Freitag, 26. November, in das Jugendzentrum ein. Kommen darf nur, wer geimpft, getestet und genesen ist.

Um 19.30 Uhr wird das Ergebnis der Wahl bekannt gegeben. Bis 19 Uhr kann dort auch gewählt werden. Vertreter des Jugendreferats werden auch einige Schulen besuchen, um dort eine Wahlmöglichkeit anzubieten.

Am Mittwoch, 15. Dezember, konstituiert sich dann das Jupa im Sitzungssaal im Rathaus. Am letzten Januarwochenende findet für die Jugendparlamentarier außerdem ein politisches Seminar in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung statt.

Über die Zusammensetzung des Jugendparlaments bestimmen 1 700 wahlberechtigte Jugendliche der Markgrafenstadt. Das Gremium besteht aus zwölf Personen. Die vier Bewerber, die nicht in das Gremium einziehen, kommen auf eine Liste und rücken in das Gremium nach, wenn jemand ausscheidet.