Schopfheim Sprudelndes Nass – neu entdeckt

60 Gäste bei der Vernissage

Bei der mit rund 60 Gästen sehr gut besuchten Vernissage am Sonntag ergriff Bürgermeister Dirk Harscher das Wort: „Im Rahmen der Klimaänderung ist das Thema sprudelnde Brunnen aktueller denn je.“ Das Thema Brunnen sei im Vorjahr „unglücklich“ in die Haushaltseinsparungen gelangt. Harscher erwähnte, dass die historischen Brunnen den Schopfheimern richtig ans Herz gewachsen seien. Nunmehr seien weitere Mittel im Haushalt eingestellt. In der Verwaltung sei eine praktikable Lösung gefunden worden, damit die Brunnen wieder laufen können. Soweit technisch möglich, wurden Zeitschaltuhren eingebaut, um nachts das kostbare Nass einzusparen. Er bedankte sich für die von Bürgern hierzu passend eingerichtete Ausstellung samt Veranstaltungsreihe, die am 7. September endet.

Museumsleiter Dominik Baiker freute sich, erstmals eine Ausstellung in Schopfheim organisatorisch begleitet zu haben. Baiker reflektierte über die Zukunft des Museums und fragte: „Welchen Weg wird das Haus künftig gehen, und welche Veränderungen stehen an?“. Der Zeitgeist und die Technologie würden sich verändern, und insbesondere in Zeiten klammer Kassen sei es für ein Heimatmuseum schwierig, Schritt zu halten. Zeitgemäß sei es für kleine Museen, als Institution immer wieder Angebote zu entfalten, um auch außerhalb der Räume präsent zu sein. Er zitierte den Kurator Robert Bartlet, der darauf hingewiesen hatte, dass die besten Exponate in der Stadt und den Teilorten stehen würden. Hier ginge es um ein frühes Zeugnis der Wasserversorgung der Bevölkerung.

„Die Ausstellung soll den historischen Kontext liefern, damit Sie sich Ihre Meinung bilden können.“ Baiker führte aus: „Mit Zunahme der Ballungsräume im Mittelalter wurde das Thema Wasserversorgung evident, und als 1247 die Pest durch das Land zog, war auch dem letzten Brunnenmeister klar, wie wichtig frisches Wasser ist.“

Seitdem gewannen Laufbrunnen an Bedeutung, und in Schopfheim war im Mittelalter bereits ein „Brunnenmeister“ bestallt, der nach dem Rechten sah. Die Industrialisierung schritt voran, auch im Privatbereich stieg der Wasserbedarf.

Schopfheim mit den Augen eines Touristen sehen

Zunächst benutzten die Schopfheimer die Quellen des Entegastes. Ab den 1860er Jahren wurden erste Wassernetze geschaffen. Die beiden Kuratoren entwickelten für die Ausstellung ein Stationenkonzept mit 40 Objekten, vielen Fotos, Karten und Plänen. Robert Bartlet ergriff das Wort und meinte: „Als ich das erste Mal durch Schopfheims Altstadt ging und die schönen Brunnen sah, hat mich das wirklich bewegt.“ Und weiter: „Vielleicht ist es besser, wenn die Bewohner manchmal mit den Augen eines Touristen die eigene Stadt anschauen.“ Anthony Judges fertigte unter anderem die Fotografien zur Ausstellung. Bartlets Dank ging auch an Ingrid Schubert, die bereits ein Buch über die Schopfheimer Brunnen verfasst hat.

Im Anschluss an die Ansprachen besuchten die Gäste die in Themenbereiche gegliederte Ausstellung. Zur Stärkung wurden Getränke und Häppchen gereicht.