Schopfheim Stabwechsel im Sängerrund

Der Chor habe in der gemeinsamen Arbeit viel gelernt und an Selbstbewusstsein, Singfreude und Stimmsicherheit gewonnen, attestierte der scheidende Dirigent. Die verbesserte Stimmführung habe die Aufführung von anspruchsvollen Liedwerken möglich gemacht. Angel dankte für viele gewonnene Eindrücke und die Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Er sei beeindruckt, welch wichtige Rolle der Chor für das Dorfleben und die Menschen in Gersbach habe.