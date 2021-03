Schopfheim Stadt bietet mehr Schnelltests an

Ab 11. März werde die Stadt ihre kommunale Teststrategie in Zusammenarbeit mit dem DRK erweitern und zusätzlichen Personengruppen die Möglichkeit bieten, sich zweimal wöchentlich kostenlos einem Schnelltest zu unterziehen.

Dazu zählen Beschäftigte an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen (mit Voucher oder Arbeitgeberbescheinigung); Grenzgänger/Pendler (mit Testnachweispflicht) und Wahlhelfer (mit Arbeitgeberbescheinigung).

Ohne zusätzliche Ausweisung kann sich zudem testen lassen, wer mit vulnerablen Personengruppen in Kontakt steht (zum Beispiel pflegenden Angehörigen, Haushaltsangehörigen von Schwangeren sowie Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht).

Das Angebot gilt ebenfalls für Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld haben (beispielsweise mit Kindern, mit Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigten, mit Personen im öffentlichen Dienst wie Polizisten, Gerichtsvollziehern, Beschäftigten in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigten im ÖPNV, Beschäftigten in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung, Beschäftigten in Flüchtlingsunterkünften) sowie auch für Schüler und Eltern.

Für alle anderen Personengruppen besteht die Möglichkeit, einmal in der Woche einen kostenlosen Schnelltest durchzuführen.

Die Schnelltests finden im Testzentrum des DRK-Ortsvereins im Lusring 3 statt beziehungsweise im DRK-Vereinsheim in Gersbach, Wehratalstraße 10.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Insgesamt dauert es etwa 20 bis 30 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt.

Die Testzeiten in Schopfheim sind wie folgt: Montag 16. bis 19 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr; Testzeiten in Gersbach: Mittwoch 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und Samstag 10 bis 11 Uhr.

Bei der Testung ist die Personengruppe anzugeben, zu der man gehört. Das ist Voraussetzung für die Abrechnung mit Bund und Land. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Positiv Getestete müssen sich in Quarantäne begeben und sich für einen PCR-Test anmelden. Das DRK meldet diese Personen an das Gesundheitsamt.

Bürgermeister Dirk Harscher zeigt sich mit der jetzt gefundenen Lösung sehr zufrieden. „Mir war es wichtig, schnell und unbürokratisch eine eigene Teststrategie für Schopfheim zu entwickeln“, sagte er. Die Unsicherheit in der Bevölkerung sei sehr groß, darauf habe die Stadt reagiert.

„Mit dem DRK haben wir einen starken und kompetenten Partner an unserer Seite“, so Harscher. Die langjährige gute Zusammenarbeit helfe sehr, schnelle Entscheidungen treffen zu können. Dies sei in der Corona-Pandemie sehr wichtig.

Das Stadtoberhaupt bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich beim DRK-Vorsitzenden Simon Redling und dessen ehrenamtlichem Helferteam für die „hervorragende Zusammenarbeit“.