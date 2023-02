Schopfheim Stadt will die Mobilität neu aufspuren

Letztlich könne man als Planer nur Entscheidungsgrundlagen und Vorschläge liefern –„die konkrete Ausgestaltung des Konzeptes muss aus dem Ort kommen. Das kann nicht von oben herab verordnet werden“, stellten die Planer klar.

Zeitplan und Kosten

Die Erstellung dieser Entscheidungsgrundlage kostet – Zeit und Geld: 110 000 Euro sind für das Verkehrskonzept veranschlagt; 45 Prozent davon sind über Zuschüsse abgedeckt. Das Konzept soll bis Ende des Jahres fertig sein

Diskussion im Rat

Einig waren sich die Räte, dass es in Sachen Verkehr in der Stadt so einige Baustellen gibt und ein Konzept mitsamt Lösungen daher sicher nicht verkehrt ist. „Die aktuelle Verkehrssituation in der Stadt ist sehr unbefriedigend“, befand etwa CDU-Gemeinderat Thomas Kuri. Fraktionsgenosse Jeannot Weißenberger führte als Beispiel die Innenstadt-Umfahrungen an, „die gar keine sind“.

Eine solche „Highlevel– Strategiediskussion“ sei gut und recht, befand SPD-Sprecher Peter Ulrich – wichtig aber seien auch konkrete Ansätze und Maßnahmen, die schon vor dessen Vollendung umgesetzt werden könnten. Als mögliches Beispiel nannte er eine Fahrradstraße, wie sie sich in Lörrach bewährt habe, und wie auch ein Bürger sie eingangs der Diskussion für Roggenbach- und Schwarzwaldstraße vorgeschlagen hatte.

Als weiteren wichtigen Punkt führte Ulrich – auch in seiner Funktion als Ortsvorsteher von Kürnberg – den Motorradlärm an. Hier immerhin konnte Verkehrsplaner Wammetsberger Hoffnung machen: Die Belastungen sollen im Rahmen des Lärmaktionsplans künftig besser berücksichtigt werden. Dieser soll parallel zum Verkehrskonzept fortgeschrieben werden