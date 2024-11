Schopfheim: Stadtfinanzen: „Die Luft wird dünner“

Pflichtaufgaben drücken

Großen Anteil daran hätten die vielen und stetig steigenden Aufgaben, die Land und Bund an die Kommunen aufbürden, vom Anspruch auf Ganztagsbetreuung über die Flüchtlingsunterbringung bis zu den hohen Standards im Baubereich – alles zusammen ein „Dolch im Rücken der Kommunen“, wie Harscher formuliert. Während nämlich die Aufgaben großzügig von oben heruntergereicht würden, sehe es beim Geld ganz anders aus: „Das Prinzip der Konnexität ist nicht erfüllt“, wählt Kämmerer Thomas Spohn eine etwas andere Formulierung fürs selbe Problem: „Eigentlich gilt ja: Wer bestellt, der zahlt. Hier ist es leider anders.“

„Weg vom Wunschkonzert“

Die wachsenden finanziellen Probleme sieht die Stadt also nicht in erster Linie hausgemacht – gleichwohl müsse man sich vor Ort um Lösungen bemühen. „Weg von Wunschkonzert und Traumtänzerei“, ist die Devise, die Harscher in diesem Zusammenhang ausgibt. Konkret will er im Pressegespräch nicht werden, verweist viel mehr darauf, dass Gemeinderat und Verwaltung in Sachen Konsolidierung noch im ersten Halbjahr Anfang 2025 gemeinsam „Nägel mit Köpfen“ machen und klare Einschnitte und Einsparungen erarbeiten müssten.