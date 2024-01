Schopfheim: Stadtmöbel weiter in der Kritik

„Fehlende Akzeptanz“

Als Grund für ihre Forderungen führt die CDU an, dass der Umgestaltung der Innenstadt auch nach Monaten weiterhin die Akzeptanz fehlt: „In der Bevölkerung findet sich keine Mehrheit für die Art und Positionierung der Möblierung und der Schließung der bisherigen Kfz-Stellplätze in der Hauptstraße“, schreibt die CDU. Deshalb sei man „zur Korrektur des einstigen Beschlusses bereit.“ Dieser war im Oktober 2022 auch mit Stimmen aus der CDU gefallen; im Frühjahr 2022 dann zog die Möblierung in der City ein.

Zu einer lebendigen Innenstadt gehöre für eine Stadt in der Größe Schopfheims auch „die zentrumsnahe Erreichbarkeit mit dem PKW dazu“, schreibt die CDU in ihrem Antrag weiter; andernfalls würden die bereits deutlich spürbaren Einbußen für den Einzelhandel noch größer. „Dieser negativen Entwicklung gilt es entgegenzuwirken“, so der Appell der Christdemokraten.