Schopfheim: Stadtmusik öffnet ihre Türen

Max nimmt alles mit

Vor allem war es jedoch Jakob, der Interesse an dem blinkenden Besitztum der Schwester zeigte, die ihn unter die Fittiche nahm. Als erster traute sich an diesem Tag der siebenjährige Max in die Reihen des Klangkörpers. Zielstrebig steuerte er das Waldhorn an, das „Hörnle“, wie sich die Jugendleiterin ausdrückte. Gerade eben hatte sie das überschaubare, aber „wertvolle Blechregister“ – Waldhorn, Posaune und Euphonium – vorgestellt, und schon saß der kleine Mann vor dem Notenständer. Er fabrizierte lautstarke Töne, und befand sich keine drei Minuten später am Schlagzeug, um rundum alles abzuklopfen. Als nächstes steuerte er die Pauke an, um ihr einen beherzten Schlag der Sparte „einfach draufhauen“ zu verpassen. Einmal warm geworden, machte er die Runde durch den Stuhlkreis, was die Leiterin bilanzieren ließ: „Der Max nimmt heute alles mit.“ Kein Wunder, denn auch er habe einen großen Bruder im Verein, ein Klarinettist, hieß es.