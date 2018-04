Schopfheim „Stadttor West“ oder eine „Trutzburg“?

Schopfheim (wm). Ja mit Einschränkungen: Der Gemeinderat befürwortete eine Bauanfrage für ein Grundstück in der „Reibematt“ am Kreisel in Gündenhausen.

Dort plant ein Investor „mehrere Punkthäuser“ mit einer Mischung aus Wohnungen, Büro, Beherbergungsbetrieb (Hotel), Arztpraxen sowie der Verlagerung des Dialysezentrum vom jetzigen Standort in Fahrnau. Auf dem Areal zwischen Gewerbekanal und Hauptstraße sowie der L 139 sollen insgesamt 66 Wohnungen entstehen.

Die Stadtverwaltung hieß die Pläne gut. Das Projekt könne den „wenig einladenden“ Bereich aufwerten und als „Stadttor West“ auch Impulse in die angrenzenden Gebiete ausstrahlen.

Anwohner Christof Müller monierte in der Bürgerfragestunde indes die „deutlich höheren Gebäude“ im Vergleich zur Umgebung, weshalb dies weniger einem Stadtor ähnele als vielmehr einer „Trutzburg“. Die Verkehrsbelastung dürfte in seinen Augen ebenfalls gehörig zunehmen.

Die Pläne müssten „noch reifen“, betonte der Bürgermeister. Im Rahmen des Planungsverfahrens stünden alle Belange auf dem Prüfstand. Der Gemeinderat sei in seiner Klausur aber grundsätzlich mit dem Vorhaben einverstanden gewesen. Es bedürfe allerdings noch der Modifikation. Allem Wohlwollen zum Trotz müsse man die Pläne „noch optimieren", so der Bürgermeister.