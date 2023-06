Schopfheim Städtlifest am Wochenende

Weiter gehts am Sonntag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Stadtmusik Schopfheim. DJ Steve sorgt am Sonntag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr für musikalische Unterhaltung. Von 14 Uhr bis 15 Uhr spielt das Handharmonika-Orchester Schopfheim. Um 19 Uhr findet die Verlosung der Tombola auf der Bühne am Marktplatz statt. Das Festende ist für 24 Uhr geplant.

Auch das kulinarische Angebot verspricht Abwechslung. So gibt es unter anderem vom DRK Calamares und vom MSC Schopfheim Fleischkäsebrötchen sowie Steak. Der SV Schopfheim bietet Schnitzelbrötchen und der Auma-Zinken Güggeli an. Wurst und Waffeln gibt es beim Harmonika-Orchester, Raclette beim MV Wiechs. Der Schlattholz Zinken versorgt die Gäste mit Chicken Nuggets und Crêpes; die Schützen Fahrnau mit Flammkuchen. Beim Sternenzinken sorgt man beispielsweise mit Steak und Kuchen für das leibliche Wohl. Sämtliche Speisen gibt es auch zum Mitnehmen – entweder in Einwegverpackungen oder in mitgebrachten Behältnisse, heißt es in der Einladung.