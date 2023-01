Schopfheim Städtlifest in den Startlöchern

Daneben gibt es womöglich eine Neuerung: Bei der Sitzung des Fest-Komitess am Dienstag gaben Bernhard A. Wehrle und Anja Lohse als Träger von Akustik in Agathen bekannt, dass sie im Sommer unter der Überschrift „Silent Disco“ ein Event im Stadtgarten planen. Als Termin für ihre „geräuschlose Disco“ bietet sich in ihren Augen der Samstag des Städtlifest-Wochenendes an. Aber: „Wir wollen keine Konkurrenz-Veranstaltung aufziehen, die Bewirtung unserer Gäste entfällt. Hungrige Leute werden wir zum Städtlifest schicken“, versicherte das Akustik-Paar. Im Kreis des Fest-Komitees stießen die Pläne durchaus auf Wohlwollen – allerdings mit einer Einschränkung: „Wir können das Event im Stadtgarten nicht ins Städtlifest einbeziehen“, sagte Roland Steinebrunner. Es spreche nichts gegen eine „Silent Disco“ unter Regie der IG parallel zum Städtlifest. Aber es müsse deutlich gemacht werden, dass es sich um zwei verschiedene Veranstaltungen handelt. „Die eine kostet Eintritt, die andere nicht. Wir richten ein gediegenes Familienfest aus, und das soll auch so bleiben“ .