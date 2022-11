Schopfheim Standort ist nach Sanierung gestärkt

Gleich am ersten Tag war die Gewahrsamszelle belegt

Dort landen zum Beispiel Bürger, die alkoholisiert die öffentliche Ordnung stören. Weniger als zehn Stunden verbringen dort die Ruhestörer, manche nur zwei bis drei Stunden, bis sie wieder entlassen werden können. Schon am Tag ihrer Fertigstellung sei der erste Kandidat in die Gewahrsamszelle eingezogen, so Revierleiter Ralf Ühlin. Insgesamt würden knapp 100 Ruhestörer oder vorläufig Festgenommene pro Jahr dort vorübergehend untergebracht.

Allerdings gibt es jetzt nur noch eine Zelle. Besteht erhöhter Bedarf, müssen die Kandidaten in ein anderes Revier gefahren und von den dortigen Kollegen überwacht werden – so wie es in der kompletten Umbauphase, als gar keine Zelle zur Verfügung stand, praktiziert werden musste.

Das 1938 entstandene Gebäude beherbergt die Polizei seit dem Jahr 1977. Der Umbau beinhaltete die komplette Erneuerung der Wache. Auch Büroräume wurden mit neuem Mobiliar und neuer Technik versehen. Kameraüberwachung und Haustechnik wurden erneuert. Zudem wurde ein so genannter Lageraum eingerichtet, von dem aus mehrere Polizisten bei Bedarf tätig werden können.

Die Umbaumaßnahmen kosten rund 900 000 Euro

Nach aufwendiger Planungsphase war im Januar 2021 mit den Umbauarbeiten begonnen worden. Die Bauzeit dauerte länger als geplant und zog sich über 18 Monate hin.

Die endgültigen Kosten können noch nicht exakt benannt werden, da noch nicht alle Abrechnungen erfolgt sind. Das Amt „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ (Freiburg) beziffert die Kosten nach derzeitigem Stand mit etwa 900 000 Euro.

Für die Polizisten sei es nicht immer einfach gewesen, den Baulärm und die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten hinzunehmen, die bei vollem Betrieb stattfanden, macht Hauptkommissarin Jenny Schmidt deutlich.

Die Bauarbeiten fanden bei laufendem Betrieb statt

Doch die Aussicht auf die Neuerungen habe die Kollegen immer wieder motiviert. „Jetzt sind wir sehr zufrieden“, zieht Revierleiter Ralf Ühlin Bilanz.

Beim Schopfheimer Polizeirevier sind 50 Mitarbeiter beschäftigt, einige allerdings in Teilzeit. Trotzdem weise das Revier mit den höchsten Erfüllungsstand im Bereich der Polizeidirektion Freiburg auf, betont Ralf Ühlin.