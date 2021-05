Schopfheim Standortsuche in Gersbach

Wenn eine Magerwiese verloren geht, müsste eine Fettwiese der gleichen Größe in eine Magerwiese umgewandelt werden, erklärte Georg Kunz. Eine von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Fläche gegenüber dem Info-Pavillon Richtung Naturfreundehaus kommt für den Gönner nicht in Frage, so Harscher, da dies in der Bevölkerung Unbehagen auslösen würde.

Peter Egi stellte klar, dass ein Solarpark in Gersbach erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild habe. Landschaft sei für Gersbach und darüber hinaus ein wichtiges Gut. Es müsse eine Fläche gesucht werden, die nach wirtschaftlichen, aber auch ökologischen Kriterien den Anforderungen standhalten kann.

Harscher erklärte, dass die Gersbacher Bevölkerung von Anfang an mit einbezogen werden soll: „Wir werden in Schopfheim nichts planen, was Gersbach nicht will.“ Auch die finanziellen Aufwendungen durch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie eines Bebauungsplans müssten berücksichtigt werden. Die Stadt habe fünf Standorte geprüft, von denen sich keiner rentabel anbiete.

Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Flurordnung Gersbach, Ralf Ühlin, machte darauf aufmerksam, dass das aktuell laufende Flurneuordnungsverfahren die Möglichkeit zum Grundstückstausch gebe. Es wurde auch eine Fläche im Gewann Kalberholz angesprochen, die vor rund 50 Jahren mit Fichten angesetzt wurde, die jetzt dem Borkenkäfer zum Opfer fallen.

Rolf Strohm sprach die große Bedeutung des Landschaftsbilds an und Andreas Falk wollte wissen, ob die Stadt fest zusagen könne, dass der Betriebsgewinn auch den Gersbachern zugute kommt.

Egi und Harscher schlugen vor, dass die Stadt jetzt drei bis vier Standorte vorschlagen solle, um diese dann mit den Gersbachern zu diskutieren.