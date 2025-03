Schopfheim: Startschuss hier, Stillstand dort

Stillstand an Hebelschule

Während es auf dem Uehlin-Areal nun also endlich vorangeht, tut sich bei einer weiteren prominenten Immobilie in der Innenstadt weiterhin nichts: Ein Käufer für die ehemalige Hebelschule (Torstraße 4) ist nicht in Sicht, erklärte der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz in der Gemeinderatssitzung auf Anfrage der SPD-Fraktion. Die hatte sich im Vorfeld der nach dem Stand des Verkaufs erkundigt – und nach einer möglichen Anpassung der Ausschreibung, um das Interesse potenzieller Käufer anzukurbeln. Beides musste Schmitz negativ beantworten.

Foto: Anja Bertsc

Scharfe Diskussionen

Zur Erinnerung: Die Frage, ob die Stadt das etwa 400 Jahre alte Gebäude mitten in der Altstadt in städtischem Besitz halten und selbst nutzen soll oder ob sie es verkaufen darf, war in der Bürgerschaft zeitweilig hoch umstritten. Ein Bürgerentscheid im November 2023 machte den Weg für den Verkauf frei – so, wie Stadt und Gemeinderat es längst gewünscht hatten.

In ihrer Verkaufsausschreibung formulierte die Stadt Anforderungen an mögliche Interessenten: Diese müssen ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept vor- und ein Mindestgebot von 850 000 Euro auf den Tisch legen. Als „wünschenswert“ definiert die Stadt im Verkaufsexposé, dass das Gebäude weiterhin öffentlich zugänglich ist. Als neue Nutzungen sind demnach Gastronomie, Läden, Büros für Freischaffende, Coworking-Spaces oder auch Arztpraxen denkbar.