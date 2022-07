Schopfheim Stehende Ovationen bei Lothar Müllers Abschied

Schopfheim (hjh). „Ein Mann, der in die Landschaft passt, ein Sparkässler im besten Sinn“ wurde am Freitag von rund 200 Freunden, Kunden, Weggefährten, Partnern, Mitarbeitern und Mitgliedern des Aufsichtsrats nach 23 Jahren an der Spitze der Sparkasse Schopfheim-Zell und später der Sparkasse Wiesental in den Ruhestand verabschiedet: Lothar Müller. Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, rühmte in seiner Laudatio den Mann, der nach seiner Lehre bei der Sparkasse in Bad Säckingen, nach Jahren im Prüfungsdienst, Mitarbeit in der Filialdirektion Hochrhein und ab 2017 an der Spitze der Schopfheimer Kasse „eine bolzengerade Bilderbuchkarriere hinlegte, wie sie nicht besser hätte sein können“. Müller habe wesentlich dazu beigetragen, dass sich sein Haus „strukturell und wirtschaftlich sehr gut entwickelte“ und sich so prima „im grundsoliden Mittelfeld aller Kassen des Landes“ positionierte.