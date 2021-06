Schopfheim Stelldichein bekannter Organisten

Am Donnerstag, 8. Juli, gastiert ein Spezialist für historische Orgeln – Thomas Wilhelm (Frankfurt) ist Sachverständiger für Orgeln in der evangelischen Landeskirche Essen-Nassau und ein international angesehener Konzertorganist. Unter dem Motto „…steht in den Sternen…“ spielt er ein sehr poetisches Programm mit Werken von Bach, Sigfrid Karg-Elert, Louis Vierne und anderen Komponisten.

Polnische Musik der Romantik und Improvisationen sind am 15. Juli bei Michał Markuszewski aus Warschau in besten Händen und Füßen. Der Absolvent der Warschauer Musikakademie-Frédéric-Chopin und der Universität der Künste Berlin gewann zahlreiche Wettbewerbe und gastiert in der ganzen Welt bei zahlreichen Musikfestivals.

Am 22. Juli tritt Orgel dann in den Dialog mit anderen Klängen: Die Percussion-Spielerin Konstanze Ihle (Freiburg) und Christoph Bogon improvisieren zu lyrischen und stimmungsvollen Texten.

Für das Abschlusskonzert am 29. Juli kommt der Moskauer Orgelprofessor Alexander Fiseisky bereits zum dritten Mal nach Schopfheim und macht sich für die verbindende Kraft der Musik mit Werken aus Deutschland (Bach, Mendelssohn) und Russland (Gubajdulina, Schostakowitsch) stark.

Zu allen Konzerten ist der Eintritt zu den jeweils geltenden Corona-Regeln frei. Zur Zeit ist dies der Nachweis von 3G (Genesen/Geimpft/Getestet), Maskenpflicht und Hinterlassung von Kontaktdaten. Eine Voranmeldung zu den Konzerten zur Sicherung eines Platzes ist jeweils bis auf der Homepage der Kirchengemeinde www.eki-schopfheim.de möglich und wird empfohlen.