Schopfheim: Stiller Protest gegen Klimazerstörung

Symbole für die Erde Foto: zVg

Gemeinsam mit Kubach und Bauer bilden rund sieben Schopfheimer den Initiativkreis zur Vorbereitung. Zu den Treffen kommen meist zwischen zehn und 20 Teilnehmer. Sie kennen sich untereinander und stammen größtenteils aus Schopfheim, Lörrach oder dem Oberen Wiesental. Der Kreis ist gut vernetzt und pflegt Beziehungen zu den „Grandparents for Future“ und der Umweltbewegung Freiburg – zu „Menschen, die etwas für die Erde tun“, wie Kubach sie nennt.

Dazu, wie es weitergeht, gehen die Meinung mancher Teilnehmer auseinander. Es gibt unterschiedliche Ideen, wie der Kreis sich weiterentwickeln könnte. Sicher ist aber, dass der Charakter der Mahnwache – das stille Stehen – beibehalten werden soll, betonen beide Mitinitiatoren. So wird auch zukünftig in Schopfheim einmal im Monat am Freitagabend auf dem Marktplatz eine kleine Gruppe in der Stille ein Zeichen für mehr „Toleranz und Respekt vor der Erde“ setzen.