Schopfheim Stolz auf drei frischgebackene Gesellen

Einer von ihnen ist Frederic Neumann, der am Standort in Schopfheim bei Ausbilder Jürgen Baier eine Lehre in der Fachsäule Automatisierungstechnik absolvierte. Wegen Corona bereitete er sich im letzten Ausbildungsjahr im firmeneigenen Schulungsraum auf die Prüfung vor.

Tobias Brutschin lernte sein Handwerk als Energie- und Gebäudetechniker bei Jochen Seger am Standort Todtnau-Geschwend. Der Dritte im Bunde ist Pascal Weyel, der ebenfalls in Todtnau-Geschwend eine Ausbildung in der Fachsäule Informations- und Telekommunikationstechnik unter Ausbilder Jürgen Köninger absolvierte. Er möchte zunächst noch Praxiserfahrungen sammeln und später ein Studium in Sicherheitstechnik- und Brandschutz anfangen.