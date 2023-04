Schopfheim Straftaten im Revier steigen stark an

Täter werden immer jünger

„Erheblich zugenommen“ hat nach Polizei-Angaben der Anstieg der Tatverdächtigen um 103 Personen oder elf Prozent. Alarmierend ist dabei der Trend, dass die Täter immer jünger werden. Die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen hat um 33 Prozent auf 125 zugelegt, bei den Kinder stieg die Zahl sogar um 72 Prozent auf 43 Verdächtige. Die Auswertung hat ergeben, dass Kinder unter 14 Jahren und somit strafunmündig überwiegend in den Bereichen Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung auffällig geworden sind. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren gelangten überwiegend wegen Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Körperverletzungen, Betäubungsmitteldelikten und Diebstählen zur Anzeige. Revierleiter Ühlin sagt dazu: „Trotz der vielfältigen Präventivveranstaltungen an Schulen und das konsequente Einschreiten der Polizei im Bereich der Kinder- und Jugenddelinquenz ist hier eine Zunahme der Tatverdächtigen dieser Altersgruppe zu verzeichnen.“

Konsequentes Einschreiten und Prävention

Die Polizei werde auch künftig ein Auge auf dieses unerfreuliche Phänomen werfen, um zu verhindern, dass bereits Minderjährige straffällig werden. Gründe für straffällig gewordene Minderjährige sind zum Beispiel Alkoholkonsum, aber auch die Weitervergabe von Nacktfotos, was über eine Whatsapp-Gruppe leicht passieren könne.

„Präventionsveranstaltungen zu den Themen Medien, Sucht und Gewalt werden an den Schulen in den Klassen sechs bis acht durchgeführt“, informiert Ühlin. Und weiter: „Natürlich wäre Unterstützung aus den jeweiligen Elternhäusern sicherlich hilfreich.“

Mehr Körperverletzungen, wenige Einbrüche

Die Polizei Schopfheim bestätigt, was kürzlich die Jugendreferenten dem Stadtrat berichtet hatten: Heute wird eher zum Messer gegriffen, wo es früher Schläge gab. Die Zahl der Straftaten mit Messer hat sich um 17 Fälle mehr als verdoppelt.

Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der Körperverletzungen, um 79 Fälle oder 38,5 Prozent, was die Polizei auf einen Anstieg auf das normale Niveau nach dem Corona-Jahr zurückführt. Die gleiche Erklärung gibt es für die Zunahme der Diebstähle um knapp 30 Prozent auf 477. Auf niedrigem Niveau verharrt die Zahl der Wohnungseinbrüche: Im vergangenen Jahr gab es im gesamten Bereich acht solcher Vorfälle; in 2018 waren es noch 56 gewesen. „Ein Grund könnte sein, dass Arbeitnehmer nun vermehrt im Home-Office arbeiten“, so Ühlin.

162 Fälle von Drogenkriminalität

Im Bereich Rauschgiftkriminalität wurden im Jahr 2022 insgesamt 162 Fälle gezählt (+14) . Die Fälle von Partnergewalt summierten sich auf 70 (+4). Von den insgesamt gut tausend Tatverdächtigen zwischen Maulburg und Todtnau besaß ein gutes Drittel einen ausländischen Pass.

Gewalt gegen Beamte verdoppelt

Was der Polizei nicht gefällt: Die Gewalt gegen Polizeibeamte hat sich mit 22 Fällen beinahe verdoppelt. Alkohol, Drogen, aber auch psychische Erkrankungen sind Gründe, weshalb die Täter ihre Hemmungen verlieren und gewalttätig werden. Bodycams seien eine Möglichkeit, diese Übergriffe zu dokumentieren. Später glaubten die Täter oft nicht, dass sie selbst zu solchen Ausschreitungen fähig seien.

Zuständigkeitsbereich

Das Polizeirevier Schopfheim

ist für den Bereich Todtnau und Maulburg inklusive der umliegenden Gemeinden Hasel und Kleines Wiesental zuständig. Das Revier in Zahlen: Vier Städte (Todtnau, Schönau, Zell und Schopfheim), 13 Gemeinden, knapp 50 000 Einwohner, 210 Straßenkilometer und eine Fläche von 400 Quadratmetern.