Schopfheim „Südwärts Journal“ ist neu erschienen

Schopfheim (ma). Kompakte Informationen für Touristen, die Schopfheim besuchen - das bietet jetzt in neuer Form die „Ferienregion Südwärts“ - und zwar in einer neuen offiziellen Gästezeitung. Jutta Hofmann stellte das „Südwärts Journal“ gestern im Rathaus vor.

Bislang, so die Tourismus-Expertin, gebe es das Gastgeberverzeichnis und die schon dreimal nachgedruckte Imagebroschüre. Nun sei die Idee einer zusätzlichen Gästezeitung umgesetzt worden. Sie wird an alle acht Partnerorte von „Südwärts“ im großen und kleinen Wiesental verteilt, an die Gastgeber, und bei jedem Versand gehe sie an die potenziellen Besucher der Ferienregion. Der Schwerpunkt der ersten Ausgabe liege auf Wander- und Fahrradtouren. Diese werden sogar bei der Urlaubsmesse in Stuttgart vorgestellt: Jutta Hofmann will mit ihrer Mitarbeiterin bei der CMT in Stuttgart im Rahmen einer Sonderausstellung zu Rad- und Erlebnisreisen am 13. und 14. Januar präsent sein; das „Südwärts Journal“ wird dann ausliegen. Die Gästezeitung, erschienen in einer Auflage von 2000 Stück, bietet auch einen Gesamtüberblick über die Museen in der Ferienregion „Südwärts“. Sie soll alle halbe Jahre neu aufgelegt und jedes Mal mit anderen Themenschwerpunkten versehen werden.