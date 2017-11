Schopfheim Süßigkeiten zum 33. Geburtstag

Zügig wickelten die Chratte-Hexe den Rückblick auf ihr 33. Vereinsjahr ab.

Schopfheim-Fahrnau (jw). Ein Höhepunkt war der Ausflug ins Fasnachtsmuseum ins Schloss Langenstein am Bodensee sowie in eine Bonbon-Manufaktur, wo die Gruppe auch selbst Süßigkeiten herstellen und natürlich degustieren durfte.

Vorsitzende Tanja Heller hob in ihrem Bericht die wichtigsten Aktivitäten im Vereinsjahr hervor. Dazu zählten das Laternenfest in der Kita Hintermatt, die Teilnahme am Adventsbasar im Seniorenzentrum Zell, am heimischen Agathenmarkt sowie am Weihnachtsmarkt in Schopfheim.

Die Fasnachtssaison selbst bezeichnete sie als harmonisch. Dieses Jahr war die Maskengruppe beim Nachtumzug in Donaueschingen vertreten.

Schriftführerein Sina Männer hatte alle närrischen Veranstaltungen protokolliert, unter anderem Teilnahme an Narrentreffen, Cliquenbällen und diversen Umzügen. Erfreulich war dabei, dass auch der Narresome mit Begeisterung mitmachte. Ein buntes Fotobuch hielt alle Eindrücke fest, wie Pressewartin Daniela Sutter berichtete.

Säckelmeisterin Tanja Geiger konnte die Vereinskasse mit einem Guthaben abschließen. Zur Zeit besteht die Clique aus 30 aktiven und 36 passiven Mitgliedern. Bei den Ehrungen bekamen Vanessa Leutner und Rita Schwald für je 15 Jahre und Sina Männer für zehn Jahre eine Urkunde samt Anstecknadel überreicht.

Bei den Wahlen blieb personell alles beim Alten: Zweite Vorsitzende ist weiterhin Vanessa Leutner, stellvertretende Säckelmeisterin Danica Schwald und Requisitenwartin Regina Geiger.