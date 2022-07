Schopfheim SVS und FVF spannen zusammen

Um die Qualität der fußballerischen Ausbildung in der Stadt dennoch hoch halten und die Aktiv-Teams beider Vereine mit einer leistungsfähigen Nachwuchsarbeit unterstützen zu können, sei die Fusion in den drei Jugend-Altersgruppen der sinnvollste Schritt.

C-, B- und A-Jugend trainieren bereits jetzt gemeinsam abwechselnd im Schopfheimer Oberfeldstadion und auf dem Sportplatz in der Fahrnauer Grienmatt. Stand jetzt wird es in der A- und C-Jugend ein gemeinsames Team und in der B-Jugend sogar zwei Mannschaften geben. In den jüngeren Jugendteams – also in der F-, E- und D-Jugend – geht jeder Verein bis auf Weiteres seinen eigenen Weg.

„Die Arbeit zum Wohle der Kinder soll auf diesem langfristigen gemeinsamen Weg forciert werden“, so der FVF-Jugendleiter Konrad Enz, der die „SG“ gemeinsam mit seinem Schopfheimer Pendant Maik Walteich koordiniert. Beide Jugendleiter sind froh, für die Betreuung der Mannschaften bewährte Trainer aus beiden Vereinen gefunden zu haben. Dennoch läuft die Suche nach weiteren Trainern und Betreuern. Trainer werden für das zweite B-Jugendteam gesucht, Betreuer sind noch auf verschiedenen Posten erwünscht. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei einem der beiden Jugendleiter melden.

Die Trainingszeiten der Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft: A-Jugend mittwochs 19.30 bis 21 Uhr in Fahrnau, freitags 19.30 bis 21 Uhr in Schopfheim; B-Jugend montags 18 bis 19.30 Uhr in Schopfheim, mittwochs 18 bis 19.30 Uhr in Fahrnau, C-Jugend montags 18.30 bis 20 Uhr in Fahrnau, mittwochs 18.30 bis 20 Uhr in Schopfheim. Kontakte : Konrad Enz (Jugendleiter FV Fahrnau, 0163-8679621), Maik Walteich (Jugendleiter SV Schopfheim, 0174-1861797).