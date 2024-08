Schopfheim tanzt: Gutscheine für die Gewinner

Auf etwa 2500 Besucher schätzen die Organisatoren die Zahl Gäste, die bei der jüngsten Auflage der Live Night unterm Motto „Schopfheim tanzt“ vor einer guten Woche durch die Stadt zogen: Auf sechs Bühnen vom „Adler“ in der Hauptstraße über Viehmarkt („Glöggler“ und „Kranz“), „Kleines Eck“ und Marktplatz („Tesnaz“/„Neue Krone“) bis in die Altstadt hinein („Sonne“) spielten unterschiedliche Bands und luden zum Lauschen, Tanzen und Feiern ein. „Ein rundum super Fest“, fasst Tessy Reda den Abend zusammen. Viele Besucher hätten sich begeistert gezeigt vom breiten Feld unterschiedlicher Musikstile, vom guten gastronomischen Angebot und allgemein von der schönen Atmosphäre, die an dem lauen Sommerabend in der Stadt geherrscht habe.