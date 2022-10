Schopfheim Teilnehmerrekord auf dem Lipple

Im Hauptlauf über 30 Minuten siegte Magnus Männer. Paul Eck wurde Achter, knapp vor Phil Bürger und Moritz Kuhnert. Bei den über 40-Jährigen kam Harald Schmidt auf den siebten Platz. Bei den Mädchen siegte in der Klasse W 2 / 3 Malia Agricole. Hannah Feiß wurde Dritte in der W 8 / 9. Linda Jahn kam auf den dreizehnten Platz, Vierzehnte wurde Mathilda Juhas und Sechzehnte Sarah Welte. Einen Dreifachsieg gab es in der W 10 / 11. Heidi Schmidt siegte vor Isabella Otte und Helena Potratz. Johanna Otte siegte in der W 12 / 13, Emily Eck wurde Dritte. Im Hauptlauf siegte Romina Spitzer vor Kim Bürger. Bei den über 40-Jährigen wurde Kate Schmidt Zweite. Beim „Südwestzipfellauf“ schafften es 19 Langenauer auf das Siegertreppchen. Beim Kinderlauf gewann Finn Winter. Beim Schüler U 10 Lauf siegte Emilie Faucher. Manon Faucher siegte bei der U 12 vor Sophie Winter. In der U 14 siegte Noga Grossman vor Marina Vutova. Bei den Jungs U 10 wurde Rico Möglich Zweiter. Bei der U 12 kam Nicolas Bauman auf Platz drei, David Deitmer wurde Fünfter, Ben Winter Sechster und Marlon Heise Vierzehnter. Bei der Schüler-Langstrecke siegte Philipp Bauman vor Robin Heise und Theo Burger. Beim Hobbylauf siegte Anja Möglich in der W 40 und Diana Heise in der W 45. Im Hauptlauf siegte in der W 45 Tanja Bauman vor Karin Grossman. Bei den Männern gewann Nir Grossman in der M 45. Beim Halbmarathon kam Leslie Faucher in der M 40 auf den sechsten Platz.